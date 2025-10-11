FESTIVAL TOULOUSE INNOVANTE ET DURABLE Place du Capitole Toulouse

Place du Capitole PLACE DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

La place du Capitole à Toulouse se transforme en un vaste jardin éphémère à l’occasion du Festival Toulouse Innovante et Durable.

Cet événement gratuit met en lumière la créativité locale et la transition écologique, avec un accent particulier sur le thème Créé à Toulouse , valorisant les entreprises et artisans locaux.

Le cœur du festival est le Capitole Végétal, une scénographie végétale inédite conçue par Antoine de Lavalette, Maître Jardinier 2023-2025, et Maxime Bougain, Meilleur Ouvrier de France Art des jardins paysagers 2019. En collaboration avec des étudiants et des professionnels du végétal, ils ont métamorphosé la place du Capitole en un espace verdoyant, vous offrant une immersion dans la nature en ville.

Tout au long du week-end, un programme varié d’animations est proposé

(Attention, certains ateliers nécessitent une inscription. Rendez-vous sur le site internet du festival).

– Animations en libre accès réalisations artistiques autour de la fleur, des fruits et des légumes, expériences en réalité virtuelle sur le surf et le tri des déchets, concours de reconnaissance des végétaux, concours de jardins Un petit coin de nature , et un photo booth pour immortaliser son passage au festival.

– Ateliers créatifs fabrication de boucles d’oreilles en cuir upcyclé, tatouages éphémères en sérigraphie, découverte de l’aquarelle, création de tableaux tissés avec fils et végétaux, objets à partir de matériaux d’emballage, DIY floral, et initiation à la robotique pour les enfants de 9 à 12 ans.

Le dimanche, des démonstrations florales avec les professionnels de Capitole Végétal viennent enrichir cette programmation. .

English :

Toulouse’s Place du Capitole is transformed into a vast ephemeral garden for the Toulouse Innovante et Durable Festival.

German :

Der Place du Capitole in Toulouse verwandelt sich anlässlich des Festivals Toulouse Innovante et Durable in einen riesigen vergänglichen Garten.

Italiano :

La Place du Capitole di Tolosa si trasforma in un vasto giardino effimero in occasione del Festival Toulouse Innovante et Durable.

Espanol :

La plaza del Capitole de Toulouse se transforma en un inmenso jardín efímero con motivo del Festival Toulouse Innovante et Durable.

L’événement FESTIVAL TOULOUSE INNOVANTE ET DURABLE Toulouse a été mis à jour le 2025-10-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE