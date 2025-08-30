Festival « Tous dans la rue » Grande rue Louhans

Grande rue Centre-Ville Louhans Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-31

2025-08-30

Tous dans la Rue est l’événement louhannais des arts de la rue. Cette année encore, nous vous proposons une programmation riche et éclectique avec des disciplines variées théâtre, cirque, musique…

Machine à laver, acrobaties et loup… Il y en aura pour tous les goûts. Cinq spectacles seront à découvrir gratuitement tout au long du week-end !

Et pour être sûr de satisfaire tout le monde, des déambulations et des animations pour les familles seront également au rendez-vous ! .

+33 3 85 76 75 10 culture@louhans-chateaurenaud.fr

