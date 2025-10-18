Festival Tous en chœur Place Gambetta Boussac
Festival Tous en chœur Place Gambetta Boussac samedi 18 octobre 2025.
Festival Tous en chœur
Place Gambetta Eglise Sainte-Anne Boussac Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
La chorale 23 Not’Folles de Bussière-Saint-Georges organise la 2e édition du festival « Tous en Chœur » à Boussac. Trois chorales seront réunies pour l’occasion et proposeront au public un concert de voix, pour tous les goûts et les âges. .
Place Gambetta Eglise Sainte-Anne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 40 26 24
English : Festival Tous en chœur
German : Festival Tous en chœur
Italiano :
Espanol : Festival Tous en chœur
L’événement Festival Tous en chœur Boussac a été mis à jour le 2025-09-17 par Creuse Confluence Tourisme