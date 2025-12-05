Festival Tous en selle CGR Les Minimes La Rochelle
Festival Tous en selle CGR Les Minimes La Rochelle vendredi 5 décembre 2025.
Festival Tous en selle
CGR Les Minimes Avenue Henri Becquerel La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05 22:30:00
Date(s) :
2025-12-05
C’est la 6ème édition de ce festival de films 100% vélo.
.
CGR Les Minimes Avenue Henri Becquerel La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Festival Tous en selle
This is the 6th edition of this 100% bike film festival.
German : Festival Tous en selle
Es ist die sechste Ausgabe dieses Filmfestivals, das zu 100 % aus Fahrradfilmen besteht.
Italiano :
Si tratta della 6ª edizione di questo festival del cinema 100% ciclistico.
Espanol : Festival Tous en selle
Se trata de la 6ª edición de este festival de cine 100% ciclista.
L’événement Festival Tous en selle La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-02 par Nous La Rochelle