Festival Tous en selle CGR Les Minimes La Rochelle

Festival Tous en selle

CGR Les Minimes Avenue Henri Becquerel La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 22:30:00

Date(s) :

2025-12-05

C’est la 6ème édition de ce festival de films 100% vélo.

English : Festival Tous en selle

This is the 6th edition of this 100% bike film festival.

German : Festival Tous en selle

Es ist die sechste Ausgabe dieses Filmfestivals, das zu 100 % aus Fahrradfilmen besteht.

Italiano :

Si tratta della 6ª edizione di questo festival del cinema 100% ciclistico.

Espanol : Festival Tous en selle

Se trata de la 6ª edición de este festival de cine 100% ciclista.

