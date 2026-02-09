Festival Tout feu tout flamme Lecture de poésies Digny

Festival Tout feu tout flamme Lecture de poésies

Rue des Fondeurs Digny Eure-et-Loir

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

2026-03-01

Le Festival Tout feu tout flamme pose ses valises à Digny pour un après-midi consacré à la poésie. Une animation participative ou chacun pourra venir s’essayer à la lecture ou simplement venir écouter. L’après-midi se prolongera avec un goûter offert. Lieu de rendez-vous donné à la réservation.

Rue des Fondeurs Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

English :

The Festival Tout feu tout flamme is coming to Digny for an afternoon devoted to poetry. A participatory event where everyone can try their hand at reading, or simply come and listen. The afternoon will continue with a complimentary snack. Meeting place given on reservation.

