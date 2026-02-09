Festival Tout feu tout flamme Lecture de poésies Digny
Festival Tout feu tout flamme Lecture de poésies Digny dimanche 1 mars 2026.
Festival Tout feu tout flamme Lecture de poésies
Rue des Fondeurs Digny Eure-et-Loir
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Le Festival Tout feu tout flamme pose ses valises à Digny pour un après-midi consacré à la poésie. Une animation participative ou chacun pourra venir s’essayer à la lecture ou simplement venir écouter. L’après-midi se prolongera avec un goûter offert. Lieu de rendez-vous donné à la réservation.
Le Festival Tout feu tout flamme pose ses valises à Digny pour un après-midi consacré à la poésie. Une animation participative ou chacun pourra venir s’essayer à la lecture ou simplement venir écouter. L’après-midi se prolongera avec un goûter offert. Lieu de rendez-vous donné à la réservation. 4 .
Rue des Fondeurs Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Festival Tout feu tout flamme is coming to Digny for an afternoon devoted to poetry. A participatory event where everyone can try their hand at reading, or simply come and listen. The afternoon will continue with a complimentary snack. Meeting place given on reservation.
L’événement Festival Tout feu tout flamme Lecture de poésies Digny a été mis à jour le 2026-02-09 par OTs DU PERCHE