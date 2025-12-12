Festival tout le monde conte

Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-01-31

Les Bombyx présentent leur 9ème festival du conte

Stages, ateliers, lectures racontées, animations,…

Programme à venir .

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesbombyx33240@gmail.com

English : Festival tout le monde conte

L’événement Festival tout le monde conte Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2025-12-09 par Bourg Cubzaguais Tourisme