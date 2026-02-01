Festival Tout-Petits Cinéma au Forum des images Forum des images Paris

Depuis 19 ans, le festival Tout-Petits Cinéma, dédié aux enfants de 18 mois à 4 ans, réunit les petit·es et les grand·es curieux·ses de cinéma. Le temps de deux week-ends et un mercredi de fête, le Forum des images se met à hauteur des plus petit·es pour célébrer les toutes premières séances autour de spectacles spécialement adaptés aux plus jeunes, accompagnés en direct par des artistes de talent. Venez partager en famille ces premières expériences de cinéma pleines d’émotions !

Le programme

Samedi 21 février

Au fil du jeu – ciné-concert accompagné en direct par Sophie Maurin

Deux séances : 11h et 16h – à partir de 18 mois.

C’est l’heure d’aller jouer ! Dehors, enfants, parents, animaux et même bonshommes de neige se rassemblent pour partager une glissade sur un toboggan, une bataille de boules de neige ou une course à vélo. Un seul mot d’ordre dans ce programme : s’amuser !

Atelier: Petites images à animer

14h30 – à partir de 3 ans

En coloriant et assemblant des petites images, les enfants découvrent la magie du jouet optique et les principes de l’illusion du mouvement.

Dimanche 22 février

Des étoiles dans les yeux – ciné-ombres par Emmanuelle Trazic et Victoire Boissont

Deux séances : 11h et 16h – à partir de 2 ans

Une montreuse d’ombres se remémore sa première séance de cinéma. Avec 2 lampes et quelques silhouettes, elle nous invite à la suivre dans l’évocation sensorielle et poétique de cette expérience ; et nous rappelle, qu’à hauteur d’enfant, l’aventure est, le plus souvent, juste au bout de la rue…

Atelier: Tout en couleurs

14h30 – à partir de 4 ans

Un monde sans couleurs ? Quelle tristesse ! Place à l’imagination des enfants pour transformer les images en noir et blanc. Avec teinture, peinture et pochoir, les couleurs s’invitent dans des images de cinéma !

Mercredi 25 février

1001 couleurs – ciné-concert accompagné en direct par Sarah Jeanne Ziegler et Renaud Ollivier

Deux séances : 10h30 et 16h – à partir de 18 mois

En dessin, en peinture ou avec de la laine, l’amitié et la joie se répandent dans la vie d’une petite taupe artiste, d’un bonhomme crayon et sur les murs d’une maison triste, pour une véritable explosion de couleurs !

Atelier: La Danse des animaux

14h30 – à partir de 3 ans

Un hippopotame en tutu ? Des pingouins qui se dandinent ? Un porc-épic star du dancefloor ? Aux côtés de ces compagnons animés, enfants et parents sont invités à entrer dans la danse !

Samedi 28 février

Ami·es pour la vie – ciné-concert accompagné en direct par Isabelle Moricheau

Deux séances : 11h et 16h – à partir de 2 ans

Une taupe et un ver de terre, un bébé pingouin et un loup, ou encore un renard et un dinosaure sont comme les doigts de la main ! Un programme tout en douceur qui célèbre l’amitié sous toutes ses formes.

Atelier: Petites émotions musicales

14h30 – à partir de 3 ans

Pour découvrir l’importance de la musique au cinéma, l’atelier invite les enfants à jouer avec la bande sonore et les images des ciné-concerts du festival, et à exprimer avec leur corps les émotions qu’ils/elles ressentent à leur écoute.

Dimanche 1 mars

Un brin d’audace – ciné-concert accompagné en direct par Nichotomie

Deux séances : 11h et 16h – à partir de 4 ans

Du courage, il en faudra à chacun des personnages de ce programme pour aborder le monde qui les entoure, se lier d’amitié avec un loup pas si méchant ou s’aventurer jusqu’à la lune sur un bateau. Ces petit·es explorateur·ices ne manquent pas d’audace !

Atelier: Petites ombres en mouvement

14h30 – à partir de 4 ans

Comment des images toutes petites deviennent-elles géantes sur un écran très loin ? En jouant avec les silhouettes et la lumière, cet atelier propose aux enfants de découvrir le monde merveilleux des illusions. Jeux de lumières, formes décalquées et collages leur permettront de mieux comprendre la véritable magie des ombres !

Et encore plus…

Le Doudou Studio (gratuit)

À la fin de chaque séance, fais de ton doudou une star en l’animant le temps d’un petit film !

Et aussi

des masques et des coloriages à l’effigie des personnages des films

des jeux sur le thème du cinéma

un coin lecture

un espace de restauration pour toute la famille avec des menus spéciaux au 7e Bar

le photocall, pour se prendre en photo comme dans les plus grands festivals

un espace nursery et un parking à poussettes pour vous accueillir dans les meilleures conditions

Du samedi 21 février 2026 au dimanche 01 mars 2026 :

payant

adulte : 8,50€

enfant : 6,50€

(à partir de 12 mois et jusqu’à 14 ans).

carte Forum Liberté : 4 €

carte Forum Illimité et étudiant·es TUMO Paris : gratuit

atelier TPC : 12€ (un enfant + un adulte accompagnant)

BON PLAN : 4€* la place avec la carte Forum Liberté !

Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-21T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-02T00:59:59+01:00

Date(s) :

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis

