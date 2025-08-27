FESTIVAL TOUT SE CHANTE Guipry-Messac
FESTIVAL TOUT SE CHANTE Guipry-Messac mercredi 4 mars 2026.
FESTIVAL TOUT SE CHANTE
Espace Claude Michel Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-15
2026-03-04
ÇA Y EST ! La programmation du festival TOUT SE CHANTE est dévoilée
Pour cette 11e édition, l’équipe du festival vous a concocté une programmation éclectique et adaptée à tous les âges
Julien Clerc Styleto Yannick Noah Officiel Linh Chimène Badi Les Fatals Picards Dave Elmer Food Beat Officiel B.R.E.T.O.N.S The locos (ex Ska-P) Celkilt Christelle Chollet Les Goguettes, en trio mais à quatre Les Fo’ Plafonds Green Lads Leila and the koalas Les frères casquette
…et bien d’autres artistes à découvrir sur l’espace guinguette et sa deuxième scène dédiée aux talents locaux et émergents (programmation à venir à l’automne) !
Entre pop, chanson française, rock, soirée celtique et même des concerts mêlant humour et musique, TOUT SE CHANTE n’a pas fini de vous surprendre !
Espace Claude Michel, Guipry-Messac
Information et billetterie https://toutsechante.fr/programmation/ .
Espace Claude Michel Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 74 94
L’événement FESTIVAL TOUT SE CHANTE Guipry-Messac a été mis à jour le 2025-08-27 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté