FESTIVAL TOUT SE CHANTE Guipry-Messac

FESTIVAL TOUT SE CHANTE Guipry-Messac mercredi 4 mars 2026.

FESTIVAL TOUT SE CHANTE

Espace Claude Michel Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-04

ÇA Y EST ! La programmation du festival TOUT SE CHANTE est dévoilée

Pour cette 11e édition, l’équipe du festival vous a concocté une programmation éclectique et adaptée à tous les âges

Julien Clerc Styleto Yannick Noah Officiel Linh Chimène Badi Les Fatals Picards Dave Elmer Food Beat Officiel B.R.E.T.O.N.S The locos (ex Ska-P) Celkilt Christelle Chollet Les Goguettes, en trio mais à quatre Les Fo’ Plafonds Green Lads Leila and the koalas Les frères casquette

…et bien d’autres artistes à découvrir sur l’espace guinguette et sa deuxième scène dédiée aux talents locaux et émergents (programmation à venir à l’automne) !

Entre pop, chanson française, rock, soirée celtique et même des concerts mêlant humour et musique, TOUT SE CHANTE n’a pas fini de vous surprendre !

Espace Claude Michel, Guipry-Messac

Information et billetterie https://toutsechante.fr/programmation/ .

Espace Claude Michel Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 74 94

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement FESTIVAL TOUT SE CHANTE Guipry-Messac a été mis à jour le 2025-08-27 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté