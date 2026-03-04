Festival Trad’Azun

Festival de musiques traditionnelles proposé par l’association En cadence.

Le TRAD’AZUN printanier aura lieu le samedi 12 avril.

Un rallye pédestre dans le village d’Aucun, de 16h à 19h, durant lequel les participants découvriront le patrimoine bâti, les coutumes locales, et seront initiés à des chants et danses gascons.

À 19h30, repas (garbure, fromage, dessert).

À 21h, bal traditionnel avec le groupe Pialòt des Còrdas.

Inscription au rallye et au repas via le site internet tradazun.jimdofree.com

Tarifs:

– rallye: libre participation,

– repas 13 euros adulte, avec vin et café. Enfant 8 euros,

– bal 12 euros adulte, gratuit pour les jeunes de moins de 16 ans,

– forfait repas adulte + bal 22 euros.

Retrouvez le programme détaillé et les informations pratiques sur le site internet du Festival Trad’Azun. .

Village AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Traditional music festival proposed by the En cadence association.

The Spring TRAD’AZUN will take place on Saturday April 12.

A walking rally in the village of Aucun, from 4pm to 7pm, during which participants will discover the built heritage and local customs, and be introduced to Gascon songs and dances.

At 7.30pm, a meal (garbure, cheese, dessert).

At 9pm, a traditional dance with the group Pialòt des Còrdas.

Registration for the rally and meal via the website: tradazun.jimdofree.com

Prices:

– rally: free participation,

– meal: 13 euros adult, with wine and coffee. Children 8 euros,

– ball: 12 euros adult, free for children under 16,

– meal + ball package: 22 euros.

