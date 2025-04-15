Festival TradOrne N°4 Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne
Festival TradOrne N°4 Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne vendredi 10 avril 2026.
Festival TradOrne N°4
Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10
Quatrième édition du festival TradOrne à la salle Condé Confluence rencontres autour des musiques et danses traditionnelles du Perche… et d’ailleurs !
Plus d infos sur http://www.tradorne.net/ .
Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie
English : Festival TradOrne N°4
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival TradOrne N°4 Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2025-10-13 par OT CdC Coeur du Perche