Festival TradOrne N°4 Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne

Festival TradOrne N°4

Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

Quatrième édition du festival TradOrne à la salle Condé Confluence rencontres autour des musiques et danses traditionnelles du Perche… et d’ailleurs !

Plus d infos sur http://www.tradorne.net/ .

