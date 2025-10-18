Festival TRANS’ALP BD Salle des fêtes de Nivolas-Vermelle Nivolas-Vermelle
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-18
Festival de bande dessinée avec la rencontre de plus de 25 auteurs et de nombreuses animations sur place.
Salle des fêtes de Nivolas-Vermelle Avenue du Square Nivolas-Vermelle 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 07 95 91 alapagebd@gmail.com
English :
Comic book festival with over 25 authors and plenty of on-site entertainment.
German :
Comicfestival mit dem Treffen von mehr als 25 Autoren und zahlreichen Veranstaltungen vor Ort.
Italiano :
Festival del fumetto con oltre 25 autori e numerosi intrattenimenti in loco.
Espanol :
Festival del cómic con más de 25 autores y mucha animación in situ.
