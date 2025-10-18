Festival TRANS’ALP BD Salle des fêtes de Nivolas-Vermelle Nivolas-Vermelle

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18

Festival de bande dessinée avec la rencontre de plus de 25 auteurs et de nombreuses animations sur place.

Salle des fêtes de Nivolas-Vermelle Avenue du Square Nivolas-Vermelle 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 07 95 91 alapagebd@gmail.com

Comic book festival with over 25 authors and plenty of on-site entertainment.

Comicfestival mit dem Treffen von mehr als 25 Autoren und zahlreichen Veranstaltungen vor Ort.

Festival del fumetto con oltre 25 autori e numerosi intrattenimenti in loco.

Festival del cómic con más de 25 autores y mucha animación in situ.

L’événement Festival TRANS’ALP BD Nivolas-Vermelle a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère