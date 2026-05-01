Apach

Festival Transfrontalier I3

Route de Trèves Apach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Le Dreiländereck et ses douze communes i³ organisent pour la troisième fois le Festival³ transfrontalier !

Autour du pont sur la Moselle Apach-Perl-Schengen, au centre du Dreiländereck DE-FR-LU, des musiciens, des artistes et différents stands proposant de la nourriture, des boissons, de l’artisanat et des informations attendent les visiteurs. À l’occasion de la Journée de l’Europe, les associations, les viticulteurs et les habitants des douze communes montreront ce que la région a à offrir.

Venez découvrir la région des trois pays sous toutes ses facettes culinaires et musicales !Tout public

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Route de Trèves Apach 57480 Moselle Grand Est

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English :

For the third time, the Dreiländereck and its twelve municipalities are organizing the cross-border Festival³!

Around the bridge over the Apach-Perl-Schengen Moselle, in the center of the Dreiländereck DE-FR-LU, musicians, artists and various stands offering food, drink, crafts and information await visitors. On Europe Day, associations, winegrowers and residents of the twelve communities will be showing off what the region has to offer.

Come and discover the three-country region in all its culinary and musical facets!

L’événement Festival Transfrontalier I3 Apach a été mis à jour le 2026-04-20 par TROIS FRONTIERES TOURISME