Saales

Festival Transversaâles

Rue de la Gare Saales Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-14 14:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-14

Du 14 au 16 mai, le festival TransverSaâles devient un véritable village vivant où se rencontrent créations artistiques, artisans locaux et expériences insolites.

Deuxième édition du festival Transversaales basé sur le thème de l’avenir et du vivre ensemble.

3 Jours de fête et de convivialité. Une éco-manifestation avec des spectacles, des animations pour tous âges, de la restauration et l’ inévitable buvette, des exposants et artisans. Entre spectacles, musiques, rencontres et découvertes, TransverSaâles n’est pas seulement un festival où l’on vient regarder, mais un lieu où l’on participe, expérimente et partage. NOUVEAUTE ! Autre expérience à vivre Esi les 3 mondes , un parcours en réalité augmentée qui plonge petits et grands dans un univers interactif mêlant imaginaire, exploration et technologie. Programme complet transversaales.fr .

Rue de la Gare Saales 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 50 00 05

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English :

From May 14 to 16, the TransverSaâles festival becomes a veritable living village where artistic creations, local craftsmen and unusual experiences come together.

L’événement Festival Transversaâles Saales a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche