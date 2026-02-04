Festival Travelling · Le Grand Orchestre du Mont Kulala / concert karaoké ! Salle de La Cité Rennes Samedi 14 février, 21h00 Ille-et-Vilaine

Prix libre · Participation solidaire suggérée : 5€

Le Grand Orchestre du Mont Kulala revient au festival Travelling pour une spéciale musique californienne !

**Le Grand Orchestre du Mont Kulala**, supergroupe rennais aux performances rares mais précieuses, revisite la discipline du karaoké en lui insufflant un esprit débridé. Le collectif retrouve le chemin de Travelling pour une troisième édition !

Rendez-vous à la salle de la Cité pour une soirée de célébration de la musique pop californienne.

À vos micros et vos paillettes !

Inscription via notre [formulaire en ligne](https://form.typeform.com/to/eTVQVrw2?typeform-source=www.clairobscur.info).

Début : 2026-02-14T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T23:30:00.000+01:00

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



