Festival Travelling · Projection de Sauvages de Claude Barras Cinéma Arvor Rennes Mercredi 11 février, 13h45 Ille-et-Vilaine

De 3,5€ à 9€

Le Festival de cinéma Travelling revient du 10 au 17 février 2026 ! Découvrez le film Sauvages de Claude Barras, en audiodescription et sous-titrée SME (pour personnes sourdes et malentendantes)

La section Junior du festival de cinéma Travelling a pour ambition de permettre aux plus jeunes et aux adolescents de découvrir des films de qualité, venus des quatre coins du monde, des classiques du cinéma mais aussi des pépites, savamment dénichées, en court et en long. En 2026, Junior prend comme thématique Petite Nature !

_**Sauvages**_**, de Claude Barras**

1h27 – français

À Bornéo, alors que Kéria recueille un bébé singe à la lisière de la forêt tropicale, son cousin Selaï se réfugie chez elle, pour échapper aux attaques des compagnies forestières contre sa famille nomade. Ensemble, ils vont lutter contre la destruction de la forêt primaire. Pour Kéria, ce sera aussi l’occasion d’en savoir plus sur ses origines. _**Sauvages**_ sensibilise avec justesse sur les périls de la déforestation.

Version avec audiodescription et sous-titrage SME (pour personnes sourdes et malentendantes)

Le film est suivi d’une rencontre avec Jean-Marc Ogier, le chef décorateur du film. La rencontre sera traduite en LSF.

A partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-11T13:45:00.000+01:00

Fin : 2026-02-11T15:45:00.000+01:00

Cinéma Arvor 11, rue de Châtillon 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



