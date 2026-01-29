Festival Travelling · Projection Les Trois Fantastiques de Michaël Dichter Cinéma Arvor Rennes Dimanche 15 février, 16h30 Ille-et-Vilaine

3,5€ à 9€

Le Festival Travelling revient du 10 au 17 février 2026 ! Découvrez Les Trois Fantastiques de Michaël Dichter, en audiodescription et sous-titrée SME (pour personnes sourdes et malentendantes)

Dans le cadre de sa section À l’Ouest !, Travelling invite la société de production Les films Norfolk, basée à Paris et Pont-Croix dans le Finistère

_**Les Trois Fantastiques**_**, de Michaël Dichter**

1h35 – français

avec Diego Murgia, Emmanuelle Bercot, Raphaël Quenard

Max, Vivian et Tom ont 13 ans et sont inséparables. Ce début d’été est plein de bouleversements : la dernière usine de leur petite ville des Ardennes ferme, Vivian s’apprête à déménager, et Seb, le grand frère de Max, sort de prison et l’entraîne dans ses combines. Ces événements vont mettre à mettre à l’épreuve les liens qui unissent nos trois héros.

Version avec audiodescription et sous-titrage SME (pour personnes sourdes et malentendantes)

Le film est suivi d’une rencontre avec les producteurs de Films Norfolk. La rencontre sera traduite en LSF.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-15T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T18:45:00.000+01:00

Cinéma Arvor 11, rue de Châtillon 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



