Festival Travelling · Projection The Earth Is Blue As An Orange de Iryna Tsilyk Dimanche 15 février, 18h00 Cinéma Arvor Ille-et-Vilaine

3,5€ à 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T18:00:00+01:00 – 2026-02-15T19:30:00+01:00

À l’appel de l’Institut français et de l’Institut Ukrainien, le festival de cinéma Travelling s’inscrit dans le temps fort dédié à la culture ukrainienne, soutenu par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : Le Voyage en Ukraine. Ce rendez-vous national se donne pour objectif de soutenir le peuple ukrainien en lutte et la trajectoire de coopération entre nos deux pays.

The Earth Is Blue As An Orange de Iryna Tsilyk

1h15 – VOSTF

Anna et ses enfants vivent dans une zone de conflit en Ukraine. Poussée par sa passion du cinéma, elle fait de leur maison un plateau de tournage secret, un terrain d’aventures cinématographiques surréalistes pour survivre à la folie et à la violence quotidiennes. Un documentaire en immersion, qui témoigne du pouvoir guérisseur de l’art.

Version avec sous-titrage SME (pour personnes sourdes et malentendantes)

La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice. La rencontre sera traduite en LSF.

Cinéma Arvor 11, rue de Châtillon 35000 Rennes Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne

