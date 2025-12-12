Festival Travelling / Ciné-concert « Invasion Los Angeles » • Robert Le Magnifique & Nicolas Courret Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes Dimanche 15 février 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Ciné concert **_Invasion Los Angeles_** par Robert Le Magnifique et Nicolas Courret

_Invasion Los Angeles_x, réalisé par John Carpenter en 1988, est devenu au fil des années un véritable film culte. Derrière son apparence de série B de science-fiction se cache une satire sociale féroce sur la société de consommation et le contrôle invisible exercé par les élites. J. Carpenter y mêle action, horreur et critique politique avec une inventivité marquante, portée par le charisme brut du catcheur Roddy Piper.

Ses scènes emblématiques, notamment la fameuse bagarre interminable et les lunettes révélant la “vérité”, en ont fait un objet de culte et de fascination. Plus qu’un simple divertissement, le film reste une oeuvre visionnaire, toujours d’actualité.

À partir de 12 ans.

Début : 2026-02-15T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T17:45:00.000+01:00

02 23 46 47 08 clairobscur@clairobscur.info https://www.clairobscur.info/cin%C3%A9-spectacles-3529-0-0-0.html

Les Champs Libres – Musée de Bretagne 10 Cours des Alliés, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine