FESTIVAL TRAVELLING Cinéma du TNB Rennes 11 – 17 février Ille-et-Vilaine

Plein Tarif 9€ / Tarif réduit 7€ / tarif Sortir 3.5€ / Place fidelité 7€

Du 10 au 17 février le Festival Travelling met le cap sur une ville éminemment cinématographique : Los Angeles

Une ville pas comme les autres ? Los Angeles.

Après l’Extrême-Orient (Taïwan, 2024) et l’Europe (Stockholm, 2025), Travelling se tourne vers l’Amérique et met le cap sur une ville envoûtante et éminemment cinématographique : Los Angeles. La Cité des anges et du fameux smog (brouillard toxique singulier), ville de tous les possibles, des mirages et des paradoxes les plus prononcés, est traversée de tensions urbaines, sociales et environnementales. Faire le portrait de L.A. implique de réussir à en cerner les contours, les grandes époques, les lignes de force et les enjeux d’hier et de demain. Travelling tentera à côté des sentiers (re)battus d’offrir d’autres visions de la deuxième plus grande agglomération des États-Unis (17 millions d’habitants).

La 37e édition du festival célèbrera du 10 au 17 février 2026, les images de la culture angeline, les représentations alternatives et les fictions émancipatrices. Véritable creuset des imaginaires mondiaux, épicentre des productions américaines, Los Angeles est devenue le décor privilégié au cœur duquel se sont construits et affirmés de nombreux genres cinématographiques intemporels : la comédie (burlesque et musicale…), le polar, le film noir et le film d’action. Son portrait sensible se dessine à travers le regard de ses cinéastes – David Lynch (Mulholland Drive), Robert Altman (Player) ou Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), mais aussi des artistes du monde entier (Agnès Varda, Murs Murs).

Travelling arpentera la ville, ses paysages et ses quartiers, à travers les œuvres moins visibles et plus récentes de jeunes cinéastes comme Sean Baker ou Kelly Parker ; une manière de faire entendre leur voix et de participer à la réappropriation d’une histoire et d’une mémoire collective de la ville. Car si L.A. est une ville créative et progressiste, elle reste intrinsèquement en conflit avec elle-même.

Début : 2026-02-11T13:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-17T20:30:00.000+01:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/cinema/festival-travelling-2026

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



