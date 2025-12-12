Festival Travelling • Projection The Migrant Kitchen Maison des Associations Rennes Dimanche 15 février 2026, 10h30 Ille-et-Vilaine

Projections gratuites – Brunchs 25 €

Projection de « The Migrant Kitchen » (2 épisodes de la série inédite en France) en présence de la réalisatrice et productrice Kelly Parker suivi d’un brunch d’inspiration californienne par Passages.

Projection de _The Migrant Kitchen_ (2 épisodes de la série inédite en France) en présence de **Kelly Parker.**

_**The Migrant Kitchen**_ de Kelly Parker

États-Unis, 2018, 40′, vostf – Série documentaire

Diffusion de l’épisode 3 – saison 1 “_Mercado_” et de l’épisode 2 – saison 2 “_Alta California_“

_The Migrant Kitchen_ est une série culinaire primée aux Emmy Awards qui explore la scène culinaire californienne en plein essor à travers le regard d’une nouvelle génération de chefs dont la cuisine s’inspire de l’expérience des immigrants. La série nous emmène dans les cuisines de celles et ceux qui ont transformé le paysage culinaire de l’État, alliant cuisines ethniques traditionnelles et fusion de nouvelles saveurs et techniques pour en faire une capitale mondiale de la gastronomie.

Dimanche 15 fév. 10h30 et 13h à la salle de spectacle du 360 (4Bis)

Projections gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-15T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T14:00:00.000+01:00

1

0223464708 clairobscur@clairobscur.info https://www.clairobscur.info/page-d-accueil-travelling-3498-0-0-0.html

Maison des Associations 6 Cours des Alliés 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine