Festival Traverse ! Apéro conte + La merveilleuse histoire de Mamé Alan Soudan 18 juillet 2025 19:30

Deux-Sèvres

Festival Traverse ! Apéro conte + La merveilleuse histoire de Mamé Alan Terrain multi-jeux Soudan Deux-Sèvres

Tarif : – – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 19:30:00

fin : 2025-07-18 21:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Profitez d’une soirée contée en deux temps !

– Apéro Conte (19h30) :

Traverse ! c’est aussi un espace de transmission, de partage et de formation. Le conteur Jihad Darwiche a accompagné pendant quatre jours un groupe de 12 conteuses et conteurs dans l’objectif pour chacun.e de trouver ses propres mots, d’épurer le langage pour atteindre « l’essence des histoires ». A l’heure de l’apéro, découvrons leurs histoires, mises en voix et en espace sous le regard généreux d’un conteur de grande renommée !

– La merveilleuse histoire de Mamé Alan, (21h30) :

Réunis par magie le temps d’une nuit, Mam, prince d’Occident et roi de kurdes, et Zin, princesse de Botan s’éprennent d’un amour fou. Grâce à des anneaux, échangés cette nuit-là, Mam, à son réveil, comprend qu’il ne s’agit pas d’un rêve et se lance dans la quête éperdue de Zin. .

Terrain multi-jeux

Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival.traverse@cc-hvs.fr

English : Festival Traverse ! Apéro conte + La merveilleuse histoire de Mamé Alan

German : Festival Traverse ! Apéro conte + La merveilleuse histoire de Mamé Alan

Italiano :

Espanol : Festival Traverse ! Apéro conte + La merveilleuse histoire de Mamé Alan

L’événement Festival Traverse ! Apéro conte + La merveilleuse histoire de Mamé Alan Soudan a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Haut Val De Sèvre