Festival Traverse Croisière Arles 3 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Festival Traverse Du jeudi 3 au samedi 5 juillet 2025. Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-03

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-03

Croisière, lieu pluriel au coeur d’Arles, propose cette année une programmation renouveléé, ouvrant la scène aux disciplines artistiques pour qu’elles s’expriment pleinement.

Du 3 au 5 juillet, pour sa première édition, le festival Traverse s’installe à Croisière le temps d’un week-nd d’explorations et offre un espace de dialogue. Au programme cinéma, musique, danse et mots, portés par des voix qui bousculent les récits dominants et font émerger de nouvelles réflexions.



Ce programme porté par Rama, Oya et Nouvelles Trames est une invitation à (re)découvrir ensemble ce lieu, pour cultiver d’autres imaginaires et voguer vers de nouveaux horizons, dans une atmosphère bienveillante et festive.



Programmation du festival, un voyage entre récits intimes, luttes collectives et imaginaires en construction



// jeudi 3 juillet

21h30- Cinéma en plein air Lost Highway de David Lynch (Le Méjan)



// vendredi 4 juillet

18h30 Atelier danses (Re) Belles avec Corps & Graphies

20h30 Voyage sonore instrumental avec Mina Ghobrial & Capucine Demnard

22h00 Concert live de Selman Faris Kaplan, Voyage vers l’Est

23h00 DJ Set par Ralph X



// samedi 5 juillet

16h30 Table ronde #1 Kaouther Adimi et Zoulikha Tahar, animée par Tewfik Hakem

Converger pour résister féminisme, écologie, justice sociale à la lumière d’El’Sardines

18h30 Table ronde #2 Margaux Mazellier, Giulia Montineri, La Collective, animée par Adèle Lepage et Irène Behar

Raconter les luttes urbaines entre espace public et récits intimes.

20h DJ Set par Lili

23h30 DJ Set par Cheetah, curatrice culturelle .

Croisière 65 Boulevard Emile Combes

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52 contact@croisiere-arles.fr

English :

Croisière, a multi-faceted venue in the heart of Arles, offers a renewed program this year, opening up the stage to artistic disciplines so that they can express themselves fully.

German :

Croisière, ein pluralistischer Ort im Herzen von Arles, bietet dieses Jahr ein erneuertes Programm, das die Bühne für künstlerische Disziplinen öffnet, damit diese sich voll entfalten können.

Italiano :

La Croisière, locale poliedrico nel cuore di Arles, propone quest’anno un nuovo programma, aprendo il palcoscenico alle discipline artistiche affinché possano esprimersi al meglio.

Espanol :

La Croisière, espacio polifacético en el corazón de Arles, propone este año una nueva programación que abre el escenario a las disciplinas artísticas para que puedan expresarse plenamente.

