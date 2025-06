Festival Traverse ! Gretelina Pamproux 18 juillet 2025 18:00

Deux-Sèvres

Festival Traverse ! Gretelina Chemin des Gasses Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 18:00:00

fin : 2025-07-18 19:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Julie Dufils

L’audacieuse compagnie

Est-ce qu’ils sont bien GROS, est-ce qu’ils sont bien GRAS ?

Ca, c’est le murmure dans la forêt, un murmure qui vous suit une éternité. Deux enfants abandonnés au creux d’une forêt, une sorcière, du sucre… Hansël et Gretel ? Ca parait simple comme ça, tout le monde la connaît, cette histoire… Pourtant méfiez-vous, ici c’est un tut nouveau monde qui se déploie sous nos pieds fatigués, usés d’avoir si longtemps couru à la recherche d’un chemin perdu. Voici une version cauchemardesque et délirante du conte d’Hansël et Gretel. Une écriture millimétrée, des images explosives et tranchantes. Brrr, une histoire qui fait froid dans le dos ! .

Chemin des Gasses

Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival.traverse@cc-hvs.fr

