Najoua Darwiche

Cie le Lapin Blanc

Dès 12 ans

Mardi 4 août 2020, une double explosion sur le port de Beyrouth fait vaciller le Liban et sidère la conteuse. Captive devant les écrans, hypnotisée par les images qui reviennent en boucle, elle cherche un chemin au-delà du chaos. Or, comment résister à la peur et mettre du sens là où règne la folie ? Najoua Darwiche, autrice et interprète franco-libanaise, plonge dans l’absurdité de notre réalité en quête d’une réponse où trouver la force de continuer à nous battre pour un avenir meilleur ? Paroles intimes, faits d’actualité et grandes figures héroïques se croisent et se répondent dans ce seule-en-scène, coproduit par le Haut Val de Sèvre. .

Salle Henri Georges Clouzot

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival.traverse@cc-hvs.fr

