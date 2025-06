Festival Traverse ! Pulsation Rue Hays ‘o’ Clerc Saint-Maixent-l’École 19 juillet 2025 13:00

Festival Traverse ! Pulsation Rue Hays 'o' Clerc Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-07-19 13:00:00

2025-07-19 14:10:00

2025-07-19

Nuria Soldevilla & Izorel

Cie Dona Mezkal

Un violoncelle, une guitare et deux voix pour une balade musicale au pays des souvenirs. Des chansons emblématiques du répertoire français des années 60 ans aux années 80 Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, Jacques Brel, Christophe… mais pas seulement ! On prendra le temps de passer par l’Angleterre des Beatless, puis on traversera l’Atlantique pour rejoindre Léonard Cohen. On finira ce voyage au Mexique pour finir le set en vraie fiesta !

Laissez-vous portez par la musique, et apportez votre pique-nique ! .

Rue Hays ‘o’ Clerc Parc Hélène Guyonnet

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival.traverse@cc-hvs.fr

