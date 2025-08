Festival Traversées du Marais 2025

Un grand week-end de gratuité, non comme un simple avantage, mais comme une véritable déclaration : celle d’une culture qui se partage, se respire et se vit ensemble, sans condition. L’engagement se nichera partout : dans la corde d’un violoncelle qui vibre avec l’actualité, dans le verbe d’un comédien qui scande une injustice, dans la toile d’un peintre qui interroge nos certitudes ou encore dans la mémoire d’un lieu historique qui se confronte au présent. Ce sera l’occasion d’explorer comment les artistes, d’hier et d’aujourd’hui, se saisissent du monde.

Evénements gratuits dans 22 institutions culturelles du Marais

Pour sa 11e édition, le réseau Marais Culture + vous invite au festival entièrement gratuit Les Traversées du Marais cette année, la thématique « Engagé·e·s pour la Culture ».

Du vendredi 05 septembre 2025 au dimanche 07 septembre 2025 :

gratuit

Vérifier les modalités pour chaque lieu.

Tout public. A partir de 3 ans.

