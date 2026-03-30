FESTIVAL TRAVERSÉES

52 Rue Lakanal Lunel Hérault

Tarif : 4 – 4 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-03

3 au 11 avril 2026

Cinéma Athénée et différents lieux à Lunel et dans les communes du Pays de Lunel

Tél 04 67 83 39 59

pêcheursdimages.fr

L’année 2026 marquera la 42ème édition du festival de cinéma Traversées, un évènement incontournable ancré au coeur du Pays de Lunel. Fidèle à son esprit d’ouverture, cette nouvelle édition proposera une programmation éclectique,

mettant à l’honneur des oeuvres issues des pays bordant la mer Méditerranée.

Au programme

• Avant-premières exclusives.

• Films pour jeune public, à découvrir en famille.

• Panorama de courts métrages réalisés en Occitanie, révélant le talent local.

• Séances gratuites organisées dans les villages alentours, afin de rapprocher le cinéma de tous les publics.

Traversées, c’est aussi des moments de convivialité et de partage

• Les 36èmes rencontres Ciné-Jeunes, un rendez-vous incontournable pour les passionnés et les curieux.

• Des ateliers participatifs, animés par des invités et des artistes de la région.

• Des discussions enrichissantes autour des films projetés, dans une ambiance chaleureuse.

Pour cette édition, le festival mettra en avant les liens profonds avec le territoire, célébrant plus de quarante ans d’ancrage dans le Pays de Lunel. Ce sera l’occasion de souligner la diversité culturelle et la richesse des traditions méditerranéennes à travers le prisme du cinéma dans un esprit d’ouverture, de fête et de transmission. Un festival pensé pour tous, où chacun pourra vivre et partager la magie du cinéma ! .

52 Rue Lakanal Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 83 39 59

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English :

april 3 to 11, 2026

Cinéma Athénée and various venues in Lunel and the surrounding area

Tel: 04 67 83 39 59

pêcheursdimages.fr

L’événement FESTIVAL TRAVERSÉES Lunel a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT PAYS DE LUNEL