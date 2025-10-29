Festival Tréportraits Concert Lou Casa Salle de spectacle L’AbriBus Criel-sur-Mer

Festival Tréportraits Concert Lou Casa

Salle de spectacle L’AbriBus Rue de la Libération Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 16:30:00

2026-02-08

Lou Casa est un trio français mené par Marc Casa, accompagné de Stéphane Gasquet au piano, à l’orgue et aux percussions et de Julien Aellion à la basse. Leur projet Lou Casa, Barbara & Brel met en dialogue les univers de Barbara et Jacques Brel, offrant une relecture sensible et actuelle de leurs œuvres. Avec des arrangements mêlant musiques actuelles et improvisations, Lou Casa insuffle une nouvelle vie à ces chansons emblématiques, tout en respectant leur essence poétique et émotionnelle.

Tarifs 8€ et 13 € Gratuit pour les moins de 12 ans .

Salle de spectacle L’AbriBus Rue de la Libération Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 30 50 51 20 mairie@criel-sur-mer.fr

