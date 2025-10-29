Festival Tréportraits Le Petit Georges Médiathèque Le Tréport

Festival Tréportraits Le Petit Georges

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:30:00

fin : 2026-02-07 16:20:00

Date(s) :

2026-02-07

Car la langue française ne devrait pas avoir un âge minimum d’accès, on a concocté pour le jeune public un spectacle qui retrace un musicien qui reste intemporel Georges Brassens. Un joli spectacle qui mêle chansons et théâtre d’ombres. On découvre sa jeunesse dans une maison où la chanson est omniprésente, puis sa montée à Paris, le service du travail obligatoire en Allemagne pendant la guerre et la désertion. Le parcours d’un poète en devenir qui traverse son époque en observateur, autodidacte tenace. Un bel hommage, tout en délicatesse, à la poésie du musicien.

Jeune public Dès 8 ans Réservation indispensable Places limitées Gratuit. .

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88

