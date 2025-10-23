Festival TréporTraits Les fils du facteur et 10 doigts en cavale Salle serge Reggiani Le Tréport

Festival TréporTraits Les fils du facteur et 10 doigts en cavale

Salle serge Reggiani Avenue des Canadiens Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05 21:30:00

Date(s) :

2026-02-05

Jusqu’à présent, seules les personnes sourdes et malentendantes étaient épargnées des facéties des Fils du Facteur. C’est de ce constat et de la rencontre avec le collectif 10 Doigts en Cavale qu’est né ce tout nouveau spectacle chantsigné. Un concert où les émotions s’entremêlent alors que le geste et la musique ne font plus qu’un. Les textes du groupe prennent tout leur sens dans les mains des traductrices qui dépassent largement leur fonction pour nous offrir une véritable interprétation artistique. Une chose est sûre, ce spectacle ne s’adresse pas seulement aux personnes sourdes tant il fait ressentir à chacun la poésie, le rythme et l’énergie des chansons du groupe. Une expérience à connaître et à partager !

Durée 1h30 Tarifs 8€ et 13€ .

Salle serge Reggiani Avenue des Canadiens Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 31 culturel@ville-le-treport.fr

English : Festival TréporTraits Les fils du facteur et 10 doigts en cavale

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival TréporTraits Les fils du facteur et 10 doigts en cavale Le Tréport a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers