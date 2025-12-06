Festival Très Tôt Théâtre Souris ! Dès 4-5 ans Espace sportif de Croas Ver Combrit

Festival Très Tôt Théâtre Souris ! Dès 4-5 ans

Espace sportif de Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit Finistère

2025-12-06 17:00:00

2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Souris ! est un spectacle qui explore les deux facettes d’un même événement la perte de la première dent de lait.

D’un côté, le point d’un vue d’un enfant ses craintes, son quotidien bousculé par cette dent qui bouge. De l’autre, l’univers effervescent des souris à dent où un jeune souriceau reçoit sa première mission récupérer sous l’oreiller de l’enfant sa toute première dent. En recto verso, ces deux personnages vivront, sous nos yeux, un moment clef de leurs vies d’enfants qui contribuera à les faire grandir. A travers un théâtre gestuel et visuel mêlé à l’atmosphère muséale, le public sera guidé au cœur du petit mais non moins incroyable musée des souris à dent .

Dans un dispositif bi-frontal, les œuvres exposées prendront vie grâce aux interprètes qui déploieront un univers visuel poétique et décalé. SOURIS ! est une invitation à célébrer ces petits riens du quotidien qui paradoxalement, par leur simplicité, nous transportent vers l’universel.

Dans le cadre du festival Théâtre à tout âge, représentation du spectacle Souris de la Cie Toutito Teatro. .

