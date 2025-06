Festival « Trésors de l’île » Découverte des plantes comestible de la citadelle – Le Château-d’Oléron 28 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Festival « Trésors de l’île » Découverte des plantes comestible de la citadelle Citadelle du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Atelier reconnaissance des plantes sauvages comestibles et dégustation en compagnie de Laurence Dessimoulie cuisinière indépendante éco-responsable.



Pas de chien !

.

Citadelle du Château d’Oléron

Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com

English : Trésors de l’île » festival Discover the citadel’s edible plants

Edible wild plant recognition and tasting workshop with Laurence Dessimoulie, independent eco-responsible cook.



No dogs!

German : Festival « Trésors de l’île » Entdeckung der essbaren Pflanzen der Zitadelle

Workshop zur Erkennung essbarer Wildpflanzen und Verkostung in Begleitung von Laurence Dessimoulie, einer unabhängigen, ökologisch verantwortungsbewussten Köchin.



Kein Hund!

Italiano :

Laboratorio di identificazione e degustazione di piante selvatiche commestibili con Laurence Dessimoulie, chef indipendente eco-responsabile.



Niente cani!

Espanol : Festival « Trésors de l’île » Descubra las plantas comestibles de la ciudadela

Taller de identificación y degustación de plantas silvestres comestibles con Laurence Dessimoulie, chef independiente eco-responsable.



¡Sin perros!

L’événement Festival « Trésors de l’île » Découverte des plantes comestible de la citadelle Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes