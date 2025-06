Festival « Trésors de l’île » Histoire du port de la Cotinière – Quai René Delouteau Saint-Pierre-d’Oléron 24 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Festival « Trésors de l’île » Histoire du port de la Cotinière Quai René Delouteau Eglise Notre-Dame-et-Saint-Nicolas Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

de 6 à 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24

fin : 2025-06-24

Date(s) :

2025-06-24

« Histoire du port de La Cotinière », en compagnie de Marcel Blanchard et son épouse l’Ulyssia.

Visite théâtralisée en costumes. Culture et humour seront au rendez-vous.

.

Quai René Delouteau Eglise Notre-Dame-et-Saint-Nicolas

Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 la-cotiniere-tourisme@marennes-oleron.com

English : Festival « Trésors de l’île » History of the port of La Cotinière

« History of the port of La Cotinière », in the company of Marcel Blanchard and his wife Ulyssia.

Dramatized visit in costume. Culture and humor await you.

German : Festival « Trésors de l’île » Geschichte des Hafens von La Cotinière

« Geschichte des Hafens von La Cotinière », in Begleitung von Marcel Blanchard und seiner Frau Ulyssia.

Theatralische Besichtigung in Kostümen. Kultur und Humor stehen auf dem Programm.

Italiano :

« Storia del porto di La Cotinière », in compagnia di Marcel Blanchard e di sua moglie l’Ulyssia.

Visita drammatizzata in costume. Cultura e umorismo vi aspettano.

Espanol : Festival « Trésors de l’île » Historia del puerto de La Cotinière

« Historia del puerto de La Cotinière », en compañía de Marcel Blanchard y su esposa l’Ulyssia.

Visita teatralizada con disfraces. Cultura y humor le esperan.

L’événement Festival « Trésors de l’île » Histoire du port de la Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes