Festival Tribute nights #7 Carré des Forges Fargues-Saint-Hilaire

Festival Tribute nights #7

Carré des Forges 3 Avenue de la Laurence Fargues-Saint-Hilaire Gironde

Le festival Tribute nights revient en 2026 avec deux soirées musicales le vendredi 3, retrouvez les classiques de Renaud, Téléphone et Indochine et le samedi 4, c’est INXS, Deep purple et ACDC qui seront mis à l’honneur. Plus d’informations prochainement. .

Carré des Forges 3 Avenue de la Laurence Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 21 41 accueil@fargues-saint-hilaire.fr

