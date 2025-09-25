Festival Tributes Saint-Louis

Festival Tributes Saint-Louis jeudi 25 septembre 2025.

Festival Tributes

Place du Forum Saint-Louis Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-25 20:00:00

fin : 2025-09-27 23:00:00

2025-09-25

Les artistes présents

Tribute Rolling Stones

Jeudi 25 septembre

Ce groupe anglais reproduit à merveille le son et l’esprit si particulier et hors norme des Stones. Outre la performance scénique de ce tribute des Rolling Stones, la ressemblance et la gestuelle du leader du groupe avec Mick Jagger est des plus troublantes. Replongez le temps d’un concert dans l’univers sulfureux des Stones avec tous les grands classiques du groupe comme Jumping Jack Flash, Sympathy for the devil, satisfaction, Honky Tonk, Angie et bien d’autres encore…

The Beatles Legends

Vendredi 26 septembre

Un spectacle qui retrace avec authenticité la carrière des Beatles. De Love me do en 1962, jusqu’à Let it be en 1970, Patchwork parcourt le répertoire des Fab Four en interprétant leurs plus grands titres. En costumes gris rétro et en uniformes colorés Sergent Pepper , le groupe Patchwork vous entraînera dans l’univers magique des quatre garçons dans le vent .

Tribute 80 par Salut les tubes

Samedi 27 septembre

Phénomène de société incontournable de ces dernières années c’est bien le retour en force des années 80. Inspiré de La tournée années 80 , RFM party , ou encore du film devenu culte Stars 80 , cette très belle troupe au talent confirmé vous fait revivre les tubes de toutes les plus grandes stars de cette époque. Jeanne Mas, Émile et Image, France Gall, Jean-Jacques Goldman pour ne citer qu’eux. Sept artistes (Chanteurs et danseurs) reprennent donc pour vous les plus grands tubes du Top 50. 0 .

Place du Forum Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 09 62

