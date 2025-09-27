Festival Trick’Art parking du COSEC Guénange
Festival Trick’Art parking du COSEC Guénange samedi 27 septembre 2025.
Festival Trick’Art
parking du COSEC 1 rue Mozart Guénange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Le festival de cultures urbaines « Trick’ Art » revient pour la troisième année consécutive à Guénange !
Comme chaque année, le festival propose le temps d’un week-end un programme éclectique fait d’initiations (skateboard, BMX, patin à roulettes, graffiti), de démonstrations, de compétitions, d’ateliers artistiques, d’expositions, d’artisanat, de concerts et de quelques surprises mémorables.
Buvette et restauration sur place.Tout public
0 .
parking du COSEC 1 rue Mozart Guénange 57310 Moselle Grand Est rawdogsmag@gmail.com
English :
The « Trick’ Art » urban culture festival returns to Guénange for the third year running!
As every year, the festival offers an eclectic weekend program of initiations (skateboarding, BMX, roller skating, graffiti), demonstrations, competitions, artistic workshops, exhibitions, crafts, concerts and some memorable surprises.
Refreshments and catering on site.
German :
Das Festival für urbane Kulturen « Trick’ Art » kehrt im dritten Jahr in Folge nach Guénange zurück!
Wie jedes Jahr bietet das Festival ein Wochenende lang ein eklektisches Programm mit Einführungen (Skateboard, BMX, Rollschuh, Graffiti), Vorführungen, Wettbewerben, künstlerischen Workshops, Ausstellungen, Kunsthandwerk, Konzerten und einigen unvergesslichen Überraschungen.
Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Il festival di cultura urbana « Trick’ Art » torna per il terzo anno consecutivo a Guénange!
Come ogni anno, il festival offre un eclettico programma di weekend di introduzione (skateboard, BMX, pattinaggio a rotelle, graffiti), dimostrazioni, gare, laboratori artistici, mostre, artigianato, concerti e alcune memorabili sorprese.
Ristoro e ristorazione in loco.
Espanol :
El festival de cultura urbana « Trick’ Art » vuelve por tercer año consecutivo a Guénange
Como cada año, el festival ofrece un programa ecléctico de fin de semana con presentaciones (skate, BMX, patinaje, graffiti), demostraciones, concursos, talleres artísticos, exposiciones, artesanía, conciertos y algunas sorpresas memorables.
Refrescos y catering in situ.
L’événement Festival Trick’Art Guénange a été mis à jour le 2025-09-22 par MOSELLE ATTRACTIVITE