Festival Trini'Kids Atelier danse urbaine

Festival Trini’Kids Atelier danse urbaine Salle du Voulien La Trinité-sur-Mer mardi 21 octobre 2025.

Festival Trini’Kids Atelier danse urbaine

Salle du Voulien Place du Voullien La Trinité-sur-Mer Morbihan

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-30 12:15:00

2025-10-21 2025-10-30

Avec Nandini, venez apprendre à danser le Hip Hop, la House danse, le popping et la street danse.

Le 21 Octobre: 14h30 à 15h30 (7 à 12 ans)

15h45 à 16h45 (4 à 6 ans)

Le 30 Octobre: 10 à 11h (4 à 6 ans)

11h15 à 12h15 (7 à 10 ans)

Gratuit Inscription obligatoire: contact@nandiniwavesdanse.com .

+33 6 79 72 31 28

