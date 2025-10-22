Festival Trini’Kids Longe côte Plage de Kervilen La Trinité-sur-Mer
Festival Trini’Kids Longe côte Plage de Kervilen La Trinité-sur-Mer mercredi 22 octobre 2025.
Festival Trini’Kids Longe côte
Plage de Kervilen 56 Rue de Kervillen La Trinité-sur-Mer Morbihan
Début : 2025-10-22 11:15:00
fin : 2025-10-22 12:15:00
2025-10-22 2025-10-24
Marche dans l’eau avec pagaies et combinaisons (dès 12 ans).
Gratuit Sur inscription: contact@nandiniwavesdanse.com
Activité possible avec un adulte. Matériel prêté.
Annulation si mauvaises conditions. .
Plage de Kervilen 56 Rue de Kervillen La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 6 79 72 31 28
