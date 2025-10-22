Festival Trini’Kids Longe côte Plage de Kervilen La Trinité-sur-Mer

Plage de Kervilen 56 Rue de Kervillen La Trinité-sur-Mer Morbihan

Début : 2025-10-22 11:15:00

fin : 2025-10-22 12:15:00

2025-10-22 2025-10-24

Marche dans l’eau avec pagaies et combinaisons (dès 12 ans).

Gratuit Sur inscription: contact@nandiniwavesdanse.com

Activité possible avec un adulte. Matériel prêté.

Annulation si mauvaises conditions. .

Plage de Kervilen 56 Rue de Kervillen La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 6 79 72 31 28

