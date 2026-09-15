Informations pratiques

Troyes

Festival Troyes Mille Pages

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 09:00:00

fin : 2026-10-11 22:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Le Salon du Livre pour la Jeunesse franchit un cap historique. Pour ses 40 ans, l’événement se métamorphose et devient le Festival Troyes Mille Pages. Cette mutation symbolise une volonté de faire vibrer la littérature au coeur de la cité, sous le signe de la transmission.



Placée sous le thème « Ensemble, imaginons demain », cette édition anniversaire propose un passage de témoin inédit. Des auteurs emblématiques du salon endossent le rôle de parrains pour nous faire découvrir les illustrateurs et écrivains qu’ils admirent. C’est un pont jeté entre les générations, célébrant un héritage littéraire qui se conjugue désormais au futur.



Le programme s’annonce d’une richesse rare pour cette célébration. Entre les traditionnelles séances de dédicaces et les rencontres intimes, le festival déploie une palette d’animations foisonnantes : spectacles vivants, performances graphiques et expositions immersives.

Que vous soyez un très jeune lecteur, un adolescent en quête d’évasion ou un adulte passionné, chaque recoin du festival est une invitation à l’émerveillement.



En participant à ce rendez-vous unique, vous contribuez à dessiner les contours d’un avenir où le livre reste le plus beau vecteur de lien social. Venez fêter cet anniversaire exceptionnel et, avec nous, imaginez demain. .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 14 43 troyesmillepages@orange.fr

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English :

L’événement Festival Troyes Mille Pages Troyes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne