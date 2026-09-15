Informations pratiques

Béziers

FESTIVAL TRUCK & BEER

9 Ecluses de Fonseranes Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Le Truck & Beer est un rendez-vous gourmand, sur le site emblématique des 9 Ecluses de Fonseranes à Béziers ! Ce festival vous propose d’aller à la rencontre des food-trucks et brasseurs locaux. Profitez aussi d’animations, qui raviront petits et grands !

Le Festival Truck & Beer est un rendez-vous gourmand, sur le site emblématique des 9 Ecluses de Fonseranes à Béziers ! Ce festival vous propose d’aller à la rencontre des food-trucks et brasseurs locaux. De nombreuses animations vous attendent également sur place, pour enchanter petits et grands.

Au programme :

Food trucks:

– Omnibus,

– Le Camion Qui Grille

– Harry’s Tandoor

– La diligence des saveurs

– Bananachoc

– Aux délices de Marlène

– Ily’s pokebowl

– Le Petit Naples

– Cookooling

– Les saveurs de Vaness

Brasseurs:

– La Gorge Fraîche

– Kiss Swing

– Alaryk

– Le grand Loup

– La Toria

Animations gratuites :

– De 13h à 15h : Trio les darons

– De 17h à 21h : DJ Gérald by CG Events34

– De 11h30 à 13h30 et de 14h à 17h : Maquillage par Terraland

Animations gratuites en continu :

– Lancer de haches par The rooster cook

– Initiation au cirque par l’association Mycélium

– Jeu gonflable « parcours ninja » et jeux en bois par Terraland .

9 Ecluses de Fonseranes Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : FESTIVAL TRUCK & BEER

Truck & Beer is a gourmet rendezvous on the emblematic site of the 9 Ecluses de Fonseranes in Béziers! This festival invites you to meet local food-trucks and brewers. There will also be entertainment for all ages!

L’événement FESTIVAL TRUCK & BEER Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34