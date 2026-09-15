FESTIVAL TRUCK & BEER Béziers
dimanche 4 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FESTIVAL TRUCK & BEER
9 Ecluses de Fonseranes Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Le Truck & Beer est un rendez-vous gourmand, sur le site emblématique des 9 Ecluses de Fonseranes à Béziers ! Ce festival vous propose d’aller à la rencontre des food-trucks et brasseurs locaux. Profitez aussi d’animations, qui raviront petits et grands !
Le Festival Truck & Beer est un rendez-vous gourmand, sur le site emblématique des 9 Ecluses de Fonseranes à Béziers ! Ce festival vous propose d’aller à la rencontre des food-trucks et brasseurs locaux. De nombreuses animations vous attendent également sur place, pour enchanter petits et grands.
Au programme :
Food trucks:
– Omnibus,
– Le Camion Qui Grille
– Harry’s Tandoor
– La diligence des saveurs
– Bananachoc
– Aux délices de Marlène
– Ily’s pokebowl
– Le Petit Naples
– Cookooling
– Les saveurs de Vaness
Brasseurs:
– La Gorge Fraîche
– Kiss Swing
– Alaryk
– Le grand Loup
– La Toria
Animations gratuites :
– De 13h à 15h : Trio les darons
– De 17h à 21h : DJ Gérald by CG Events34
– De 11h30 à 13h30 et de 14h à 17h : Maquillage par Terraland
Animations gratuites en continu :
– Lancer de haches par The rooster cook
– Initiation au cirque par l’association Mycélium
– Jeu gonflable « parcours ninja » et jeux en bois par Terraland .
9 Ecluses de Fonseranes Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FESTIVAL TRUCK & BEER
Truck & Beer is a gourmet rendezvous on the emblematic site of the 9 Ecluses de Fonseranes in Béziers! This festival invites you to meet local food-trucks and brewers. There will also be entertainment for all ages!
L’événement FESTIVAL TRUCK & BEER Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- ATELIER BLA BLA COUTURE INITIATION ET CRÉATION Béziers 15 septembre 2026
- JEU INFORMATIQUE CLICADO Béziers 16 septembre 2026
- JEU INFORMATIQUE MINECRAFT CONSTRUCTION Béziers 16 septembre 2026
- LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION MUSIQUE Béziers 16 septembre 2026
- VISITE THÉÂTRALISÉE DU QUARTIER JUIF Béziers 16 septembre 2026