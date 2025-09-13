FESTIVAL UMAMIAMMM Montpellier

FESTIVAL UMAMIAMMM Montpellier samedi 13 septembre 2025.

FESTIVAL UMAMIAMMM

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

UMAMIAMMM débarque à la halle tropisme le samedi 13 septembre.

Une journée pour plonger dans l’univers fascinant de la fermentation de la lactofermentation au kombucha, en passant par les cosmetiques vivantes et les vins maisons…

AU PROGRAMME

> 11h-18h30 un marché fermenté avec des artisan.nes passionne.es

des ateliers toute la journée

> 10h-11h atelier découverte des fermentations spécial enfants inscription

> 10h30-12h céramique inscription

> 11h-12h cosmétique vivante diy inscription

> 13h-14h kombucha inscription

> 15h-16h lactofermentation inscription

> 17h-18h vins de fruits vivants inscription

des conférences passionnantes

> 14h-15h Sante et nutrition des aliments fermentes

> 16h-17h fermentations sauvages et levures

> 18h-19h Cuisiner les aliments fermentés

Des animations toute la journée

> exposition sensorielle et immersive dans la serre (11h-18h30)

> projection de documentaires dans le bus (11h-18h30)

> une residence de cheffes pour les repas du midi et du soir avec un menu fermenté.

Fervent Ferment, c’est aujourd’hui une association de bénévoles engagée dans la transmission et la reconnexion au vivant, par l’alimentation.

Plus qu’une association c’est une aventure humaine, culinaire, collective. Des heures à parler levain, koji, miso, pickles, kéfir ou tempeh… Des dégustations intenses, des tips échangés, des savoir-faire partagés. Et surtout, une envie viscérale de faire circuler ces connaissances, de défendre le bien manger et de remettre les artisanats vivants au cœur de nos quotidiens.

INFOS PRATIQUES

Ateliers inscriptions obligatoires .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 34 43 09 60

English :

UMAMIAMMM arrives at the tropisme hall on Saturday September 13.

A day to plunge into the fascinating world of fermentation: from lacto-fermentation to kombucha, living cosmetics and homemade wines…

German :

UMAMIAMMM landet am Samstag, den 13. September, in der Tropenhalle.

Ein Tag, an dem Sie in die faszinierende Welt der Fermentation eintauchen können: von der Lactofermentation über Kombucha, lebende Kosmetika und Hausweine…

Italiano :

UMAMIAMMM arriva alla sala Tropisme sabato 13 settembre.

Una giornata per addentrarsi nell’affascinante mondo della fermentazione: dalla lattofermentazione al kombucha, dalla cosmesi vivente ai vini artigianali…

Espanol :

UMAMIAMMM llega a la sala tropisme el sábado 13 de septiembre.

Una jornada para adentrarse en el fascinante mundo de la fermentación: de la lactofermentación a la kombucha, pasando por la cosmética viva y los vinos caseros…

