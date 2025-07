Festival | Un écran…des étoiles Chavaniac-Lafayette

Cour d’honneur du Château de Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Début : Mardi 2025-08-05 21:40:00

2025-08-05

Pour le Festival de cinéma en plein air « Un écran…des étoiles », projection du film « Green Book, sur les routes du sud », tout public. Animations et restauration avant la séance de cinéma. Visite du château & jardin et de l’exposition.

English :

For the « Un écran…des étoiles » open-air film festival, screening of the film « Green Book, sur les routes du sud », for all audiences. Entertainment and catering before the film. Visit to château & garden and exhibition.

German :

Für das Open-Air-Kinofestival « Un écran…des étoiles » wird der Film « Green Book, sur les routes du sud » gezeigt, für alle Zuschauer. Animationen und Verpflegung vor der Filmvorführung. Besichtigung von Schloss & Garten und der Ausstellung.

Italiano :

Per il festival cinematografico all’aperto « Un écran…des étoiles », proiezione del film « Green Book, sur les routes du sud », aperto a tutti. Animazione e ristorazione prima del film. Visita del castello e del giardino e della mostra.

Espanol :

Con motivo del festival de cine al aire libre « Un écran…des étoiles », proyección de la película « Green Book, sur les routes du sud », abierta a todos. Animación y catering antes de la película. Visita al castillo, al jardín y a la exposición.

