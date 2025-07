Festival | Un écran…des étoiles Chilhac

Festival | Un écran…des étoiles Chilhac vendredi 1 août 2025.

Festival | Un écran…des étoiles

Place de la mairie Chilhac Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-01 21:40:00

2025-08-01

Pour le Festival de cinéma en plein air « Un écran…des étoiles », projection sur un écran de 24m2 du film « Le voyage de Fanny », tout public. Animations et restauration avant la séance de cinéma. Visite du village et du Musée de la Paléontologie.

Place de la mairie Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 12 44 74

English :

For the « Un écran…des étoiles » open-air film festival, projection on a 24m2 screen of the film « Le voyage de Fanny », for all audiences. Entertainment and catering before the film. Visit to the village and the Museum of Paleontology.

German :

Für das Open-Air-Kinofestival « Un écran…des étoiles » wird auf einer 24m2 großen Leinwand der Film « Le voyage de Fanny » gezeigt, für alle Zuschauer. Animationen und Verpflegung vor der Filmvorführung. Besuch des Dorfes und des Museums für Paläontologie.

Italiano :

Nell’ambito del festival cinematografico all’aperto « Un écran…des étoiles », il film « Le voyage de Fanny » sarà proiettato su uno schermo di 24 m2 per tutti gli spettatori. Intrattenimento e ristorazione prima del film. Visita al villaggio e al Museo di Paleontologia.

Espanol :

En el marco del festival de cine al aire libre « Un écran…des étoiles », se proyectará la película « Le voyage de Fanny » en una pantalla de 24 m2 para todos los públicos. Animación y catering antes de la película. Visita al pueblo y al Museo de Paleontología.

