Festival | Un écran…des étoiles Espace René Garnier Mazerat-Aurouze

Début : Mardi 2025-07-29 21:40:00

Pour le Festival « Un écran…des étoiles », projection en plein air de « L’appel de la forêt », à Esfacy, commune de Mazerat-Aurouze. Marché de producteurs locaux et chorale « Les Baladins du Ceroux ». Animations et restauration avant la séance de cinéma.

Espace René Garnier Esfacy Mazerat-Aurouze 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 12 44 74

English :

For the « Un écran…des étoiles » Festival, open-air screening of « L’appel de la forêt », at Esfacy, Mazerat-Aurouze. Local producers’ market and « Les Baladins du Ceroux » choir. Entertainment and catering before the film.

German :

Für das Festival « Un écran…des étoiles », Freiluftvorführung von « L’appel de la forêt » (Der Ruf des Waldes), in Esfacy, Gemeinde Mazerat-Aurouze. Markt mit lokalen Erzeugern und Chor « Les Baladins du Ceroux ». Animationen und Verpflegung vor der Filmvorführung.

Italiano :

Per il festival « Un écran… des étoiles », proiezione all’aperto di « L’appel de la forêt », a Esfacy, nel comune di Mazerat-Aurouze. Mercato dei produttori locali e coro « Les Baladins du Ceroux ». Intrattenimento e rinfresco prima del film.

Espanol :

Con motivo del festival « Un écran…des étoiles », proyección al aire libre de « L’appel de la forêt », en Esfacy, municipio de Mazerat-Aurouze. Mercado de productores locales y coro « Les Baladins du Ceroux ». Animación y refrescos antes de la película.

