Festival Un état du monde au Forum des images 16e édition Forum des images Paris

Autour d’œuvres en avant-première ou inédites, le festival, à la croisée des chemins entre créations visuelles, questions de société et géopolitique, s’entoure d’artistes, d’intellectuel·les, de cinéastes et de chercheur·ses qui nous aident à traverser et comprendre le monde actuel.

Soirée d’ouverture : Mercredi 21 janvier 20h30

« Là où mur.murent les frontières ». Performance cartographiée

Cette performance cartographiée dissèque les idées reçues sur les migrations.

Sur scène, Karen Akoka et Philippe Rekacewicz partent de leurs savoirs de géographe et de sociologue pour renverser les regards.

Mise en scène et scénographie Pénélope De Bozzi et Matthieu Lemarié (artistes designers).

Les temps forts

Avant-premières et inédits

Du Brésil à l’Iran, en passant par la Bulgarie et le Mexique, la dizaine de films inédits ou en avant-première réunis cette année dresse une cartographie contrastée de l’état du monde, entre récits d’exils, de liberté conquise et de lutte contre l’asservissement.

Histoires Palestiniennes

Quatre films et un jeu vidéo présentés par leurs créateur·ices dont les regards nous aident à ne pas détourner le nôtre, au sein de ce festival où les récits, l’écoute et l’impensable ont toute leur place.

Focus IA

Depuis l’irruption phénoménale du robot conversationnel ChatGPT en novembre 2022, l’intelligence artificielle générative fait partie de notre vie quotidienne, véhiculant attirances, fascinations, questionnements, préjugés ou craintes.

Axe fort du festival cette année, plusieurs séances permettent de développer ensemble un esprit critique, libre et nuancé : une table ronde accompagnée de courts métrages mettent l’accent sur les impacts écologiques, industriels et sociétaux de l’IA, et une conférence interroge ces imaginaires.

Carte blanche à Lola Lafon

Écrivaine, chanteuse, compositrice, Lola Lafon se destinait au départ à devenir danseuse. Il n’a jamais été trop tard, recueil de ses chroniques à Libération, pourrait servir d’exergue à l’esprit du festival du Forum des images : tenir tête, affronter ensemble, dialoguer face à une réalité qui nous dépasse et nous laisse souvent sans voix. Ne pas subir.

Témoin du monde, Lola Lafon est l’invitée du Forum des images avec deux films de son choix et une rencontre exceptionnelle.

Séances spéciales

Rencontres et tables ronde

Dialogue entre Patrick Boucheron (historien) et Mathieu Potte-Bonneville (philosophe) le Dimanche 25 janvier à 15h → en savoir plus

Table ronde: impossibles réparations, animée par le GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigré·es) et le Syndicat de la Magistrature, le Vendredi 23 janvier à 19h → en savoir plus

Les apéros Le mot est faible

« Nation » – jeudi 22 janvier à 18h30. Avec Sarah Mazouz (sociologue). Animé par Chloé Leprince (journaliste) → en savoir plus

« Paysan » – vendredi 23 janvier à 18h30. Avec Édouard Morena (politiste). Animé par Chloé Leprince (journaliste)→ en savoir plus

« Constitution » – samedi 24 janvier à 18h30. Avec Eugénie Mérieau (constitutionnaliste, politiste et juriste). Animé par Chloé Leprince (journaliste)→ en savoir plus

La 16e édition du Festival Un état du monde se tiendra du 21 au 25 janvier au Forum des images.

Au programme de cette édition : dix avant-premières et inédits, histoires de Palestine, focus IA, carte blanche à Lola Lafon, apéros politique, exposition et rencontres, le tout en présence de nombreux·ses invité·es.

Du mercredi 21 janvier 2026 au dimanche 25 janvier 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Tout public.

Date(s) :

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis

