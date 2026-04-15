Festival Un Été dans mon Village Spectacle L’Échappée Cirque Cabriole Parc du château du Courtioux Marcillat-en-Combraille

Marcillat-en-Combraille

Festival Un Été dans mon Village Spectacle L’Échappée Cirque Cabriole

Parc du château du Courtioux 10 rue du Courtioux Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Entre ciel et terre, fantaisie et quotidien, un couple de saltimbanques, récupérateurs et acrobates, échappe à la pesanteur.

Une vie de bohème , dont les situations prêtent d’abord plus au burlesque qu’à la poésie, puis trouvent la poésie du burlesque.

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Parc du château du Courtioux 10 rue du Courtioux Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 18 74 attrapsourire@gmail.com

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English :

Between heaven and earth, fantasy and everyday life, a couple of acrobats and saltimbanques escape gravity.

A bohemian life whose situations at first lend themselves more to burlesque than poetry, then find the poetry of burlesque.

L’événement Festival Un Été dans mon Village Spectacle L’Échappée Cirque Cabriole Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-04-15 par Montluçon Tourisme