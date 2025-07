Festival « Un film, un jardin » Rue de la Rouquette Nant

Festival « Un film, un jardin » Rue de la Rouquette Nant mardi 5 août 2025.

Festival « Un film, un jardin »

Rue de la Rouquette Petit Musée du Cinéma Nant Aveyron

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-06

2025-08-05

To be or not to be de Ernst Lubitsch de 1947

4ème édition d’un festival qui propose de voir ou revoir les classiques du cinéma international en 16 mm.

Durant la Deuxième Guerre mondiale, entre Varsovie et Londres, une troupe de comédiens parvient à déjouer un plan de la Gestapo…Une heure trente de pur bonheur, de jubilation intellectuelle, de comique de situation, de quiproquos et de dialogues incisifs. Lubitsch utilise toute la panoplie de la comédie pour tourner en dérision une époque et un régime qu’il haïssait plus que tout au monde. Son envie transparaît derrière chaque scène tant il semble transmettre à ses acteurs son amour de la liberté, de ton, d’esprit, de corps et de conscience. Un chef d’œuvre tout simplement.

Début de la séance à 21h, au jardin n°2 des Vernèdes. Réservation obligatoire

Buvette sur place. .

Rue de la Rouquette Petit Musée du Cinéma Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 87 05 29 55

English :

Ernst Lubitsch’s To be or not to be from 1947

German :

To be or not to be von Ernst Lubitsch aus dem Jahr 1947

Italiano :

Essere o non essere di Ernst Lubitsch, 1947

Espanol :

Ser o no ser de Ernst Lubitsch, 1947

