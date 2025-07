Festival « Un film, un jardin » Rue de la Rouquette Nant

Festival « Un film, un jardin » Rue de la Rouquette Nant jeudi 7 août 2025.

Festival « Un film, un jardin »

Rue de la Rouquette Petit Musée du Cinéma Nant Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-07

« Sept ans de malheur » de Carlo Borghesio de 1947

4ème édition d’un festival qui propose de voir ou revoir les classiques du cinéma international en 16 mm.

Un soldat de l’armée cherche toutes les combines pour survivre entre camps de prisonniers et armées opposées. Macario, l’acteur comique le plus célèbre des années 40, dans un film qui, en mêlant son comique au climat du néoréalisme, atteint une maturité jamais plus retrouvée au cinéma.

Début de la séance à 21h, au jardin n°2 des Vernèdes. Réservation obligatoire

Buvette sur place. .

Rue de la Rouquette Petit Musée du Cinéma Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 87 05 29 55

English :

carlo Borghesio’s « Seven Years of Unhappiness » from 1947

German :

« Sieben Jahre Unglück » von Carlo Borghesio aus dem Jahr 1947

Italiano :

« Sette anni di sventura » di Carlo Borghesio, 1947

Espanol :

« Siete años de infortunio » de Carlo Borghesio, 1947

L’événement Festival « Un film, un jardin » Nant a été mis à jour le 2025-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)