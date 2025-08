Festival « Un film, un jardin » Nant

Festival « Un film, un jardin » Nant dimanche 10 août 2025.

Festival « Un film, un jardin »

Nant Aveyron

Soirée spéciale Michel Grimaud, 46 ans de carrière dans le cinéma sera présent pour une présentation de ses souvenirs.

Au fil des tournages et avec force et détails, qui ne s’inventent pas, Michel Grimaud fouille ses souvenirs, nous livrant en intimité quelques secrets et anecdotes. Sensible, il porte parfois un regard sur les comédiens et réalisateurs de renom qu’il a côtoyés : François Truffaut, Francis Girod, Bertrand Tavernier, Alain Jessua, Claude Lelouch, Bertrand Blier, André Téchiné, Alexandre Arcady, Diane Kurys, Louis Malle, Jean-Marie Poiré, Coline Serreau, pour ne citer que les principaux.

A 20h, au jardin n°2 des Vernèdes. Réservation obligatoire

Buvette et crêpes sur place. Exposition Cinéma pendant toute la durée du festival Rue de la Rouquette à NANT 10 .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 87 05 29 55

English :

Special evening: Michel Grimaud, who has spent 46 years in the film industry, will be on hand for a presentation of his memories.

German :

Besonderer Abend: Michel Grimaud, 46 Jahre im Filmgeschäft, wird für eine Präsentation seiner Erinnerungen anwesend sein.

Italiano :

Serata speciale: Michel Grimaud, che ha trascorso 46 anni nell’industria cinematografica, sarà presente per presentare le sue memorie.

Espanol :

Velada especial: Michel Grimaud, que ha pasado 46 años en la industria cinematográfica, estará presente para presentar sus memorias.

