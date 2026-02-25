Festival Un nouveau regard Jaux
Festival Un nouveau regard Jaux jeudi 26 mars 2026.
Festival Un nouveau regard
Place Jacques Tati Jaux Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-26
Un festival dédié à l’inclusion, qui se tiendra du 26 au 29 mars 2026 au cinéma Majestic Compiègne.
Ce festival a pour objectif de créer un espace de rencontre et de partage autour des enjeux de l’inclusion, à travers des animations (enfants et adultes), des soirées, des tables rondes, des projections… Il s’adresse à un public large et diversifié, avec la volonté de rendre la culture et les échanges accessibles à toutes et tous, de manière ludique et positive.
Jeudi 26 mars
– À partir de 19h30 Cocktail d’ouverture. Projection du film Regarde (20h15)
Vendredi 27 mars
– À partir de 19h30 Soirée filles autour du film Reminders of him
Samedi 28 mars
– À 14h Projection du film Ma perception avec la présence du réalisateur
– À 16h Table ronde autour des métiers de l’audiodescription avec la présence de Julia Wickenburg, Raphaëlle Valenti, Benoit Maestre, Marie Gaumy
– À 20h Projection du Marius César de la meilleure audiodescription. Présence d’Hélène Jousse, artiste et autrice
Dimanche 29 mars
– À 10h Célébrons la danse avec un cours de danse. Projection du film En corps
– À 14h Après-midi enchantée. Atelier fluid art et goûter. Projection de Encanto avec la présence des personnages
– À 18h30 Clôture du festival avec le film En Fanfare
Place Jacques Tati Jaux 60880 Oise Hauts-de-France
English :
A festival dedicated to inclusion, to be held from March 26 to 29, 2026 at the Majestic Compiègne cinema.
The aim of this festival is to create a space where people can meet and share ideas on the challenges of inclusion, through activities (for children and adults), evening events, round tables, screenings? It is aimed at a wide and diverse audience, with the aim of making culture and exchange accessible to all, in a fun and positive way.
Thursday, March 26th
– From 7:30pm: Opening cocktail. Screening of the film Regarde (8:15pm)
Friday, March 27th
– From 7:30pm: Girls’ night with the film Reminders of him
Saturday, March 28th
– 2pm: Screening of the film Ma perception with the director in attendance
– 4pm: Round-table discussion on audiodescription with Julia Wickenburg, Raphaëlle Valenti, Benoit Maestre and Marie Gaumy
– 8pm: Screening of Marius César for best audio description. Artist and author Hélène Jousse in attendance
Sunday, March 29
– 10am: Celebrate dance with a dance class. Screening of the film En corps
– 2pm: Enchanted afternoon. Fluid art workshop and snack. Screening of Encanto with the presence of the characters
– 6:30pm: Closing of the festival with the film En Fanfare
L’événement Festival Un nouveau regard Jaux a été mis à jour le 2026-02-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme