Festival Un nouveau regard Jaux

Festival Un nouveau regard

Place Jacques Tati Jaux Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-26

Un festival dédié à l’inclusion, qui se tiendra du 26 au 29 mars 2026 au cinéma Majestic Compiègne.

Ce festival a pour objectif de créer un espace de rencontre et de partage autour des enjeux de l’inclusion, à travers des animations (enfants et adultes), des soirées, des tables rondes, des projections… Il s’adresse à un public large et diversifié, avec la volonté de rendre la culture et les échanges accessibles à toutes et tous, de manière ludique et positive.

Jeudi 26 mars

– À partir de 19h30 Cocktail d’ouverture. Projection du film Regarde (20h15)

Vendredi 27 mars

– À partir de 19h30 Soirée filles autour du film Reminders of him

Samedi 28 mars

– À 14h Projection du film Ma perception avec la présence du réalisateur

– À 16h Table ronde autour des métiers de l’audiodescription avec la présence de Julia Wickenburg, Raphaëlle Valenti, Benoit Maestre, Marie Gaumy

– À 20h Projection du Marius César de la meilleure audiodescription. Présence d’Hélène Jousse, artiste et autrice

Dimanche 29 mars

– À 10h Célébrons la danse avec un cours de danse. Projection du film En corps

– À 14h Après-midi enchantée. Atelier fluid art et goûter. Projection de Encanto avec la présence des personnages

– À 18h30 Clôture du festival avec le film En Fanfare

Place Jacques Tati Jaux 60880 Oise Hauts-de-France

English :

A festival dedicated to inclusion, to be held from March 26 to 29, 2026 at the Majestic Compiègne cinema.

The aim of this festival is to create a space where people can meet and share ideas on the challenges of inclusion, through activities (for children and adults), evening events, round tables, screenings? It is aimed at a wide and diverse audience, with the aim of making culture and exchange accessible to all, in a fun and positive way.

Thursday, March 26th

– From 7:30pm: Opening cocktail. Screening of the film Regarde (8:15pm)

Friday, March 27th

– From 7:30pm: Girls’ night with the film Reminders of him

Saturday, March 28th

– 2pm: Screening of the film Ma perception with the director in attendance

– 4pm: Round-table discussion on audiodescription with Julia Wickenburg, Raphaëlle Valenti, Benoit Maestre and Marie Gaumy

– 8pm: Screening of Marius César for best audio description. Artist and author Hélène Jousse in attendance

Sunday, March 29

– 10am: Celebrate dance with a dance class. Screening of the film En corps

– 2pm: Enchanted afternoon. Fluid art workshop and snack. Screening of Encanto with the presence of the characters

– 6:30pm: Closing of the festival with the film En Fanfare

L'événement Festival Un nouveau regard Jaux a été mis à jour le 2026-02-23